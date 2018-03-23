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14:27 (мск), источник: 365info.kz

Троллейбус протаранил легковушку в Алматы

В Алматы днем в пятницу, 23 марта, троллейбус № 12 протаранил легковой автомобиль.

Источник: 365info.kz

На улице Ауэзова троллейбус, переехав пересечение с Кабанбай батыра, из-за несоблюдения дистанции столкнулся с Nissan Primera. От удара Nissan откинуло на обочину.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир Nissan. Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину.

В троллейбусе никто серьезных травм не получил.

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