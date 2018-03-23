Троллейбус протаранил легковушку в Алматы
В Алматы днем в пятницу, 23 марта, троллейбус № 12 протаранил легковой автомобиль.
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В Алматы днем в пятницу, 23 марта, троллейбус № 12 протаранил легковой автомобиль.
На улице Ауэзова троллейбус, переехав пересечение с Кабанбай батыра,
В результате
В троллейбусе никто серьезных травм не получил.
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