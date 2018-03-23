Из Беларуси в Литву в фуре везли 14 мигрантов в подгузниках

Живой груз через границу вез 49-летний россиянин. Его грузовик задержали на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Котловка — Лаворишкес 21 марта. Литовцы просканировали фуру, чтобы проверить, соответствует ли содержимое полуприцепа заявленному в документах. И очень удивились, увидев внутри людей.

— Водитель грузовика и груз показались подозрительными, поэтому было решено провести детальный рентгеновский контроль. По словам таможенников, они сразу увидели фигуры людей, но подумали, что это манекены. Но когда открыли полуприцеп, оказалось, что между пластиковыми поддонами перевозятся 13 мужчин и 1 женщина. Они были замерзшие и уставшие, почти не стояли на ногах, — рассказывают в литовской погранслужбе.

Все 14 человек — граждане Шри-Ланки, нелегальные мигранты, которые хотели попасть в Евросоюз. Возможность разогнуться и выйти на свет им впервые за долгое время предоставили литовские стражи границы.

— Несколько дней люди ехали, не покидая полуприцеп, и целью такого заключения было попасть в Западную Европу. Мигранты использовали во время поездки подгузники, — выяснили литовские пограничники.

Одному из мигрантов понадобилась медицинская помощь. Чтобы исключить переохлаждение, всех путешественников отправили в больницу в литовский город Сантарос.