Из Беларуси в Литву в фуре везли 14 мигрантов в подгузниках
Пограничники сначала не поверили своим глазам: подумали, это манекены.
Пограничники сначала не поверили своим глазам: подумали, это манекены.
Живой груз через границу вез 49-летний россиянин. Его грузовик задержали на
— Водитель грузовика и груз показались подозрительными, поэтому было решено провести детальный рентгеновский контроль. По словам таможенников, они сразу увидели фигуры людей, но подумали, что это манекены. Но когда открыли полуприцеп, оказалось, что между пластиковыми поддонами перевозятся 13 мужчин и 1 женщина. Они были замерзшие и уставшие, почти не стояли на ногах, — рассказывают в литовской погранслужбе.
Все 14 человек — граждане
— Несколько дней люди ехали, не покидая полуприцеп, и целью такого заключения было попасть в Западную Европу. Мигранты использовали во время поездки подгузники, — выяснили литовские пограничники.
Одному из мигрантов понадобилась медицинская помощь. Чтобы исключить переохлаждение, всех путешественников отправили в больницу в литовский город Сантарос.
А тем временем в Литве инициировали досудебное расследование незаконного пересечения границы и перемещения людей через границу, подвергая их опасности. Нелегалов могут наказать штрафом, арестом или заключением на срок до 2 лет. А вот водителю грозит более строгая кара — до 8 лет тюрьмы. Пока идет разбирательство, россиянин арестован на месяц.
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