На Московском проспекте в Калининграде сбили пешехода
На Московском проспекте в Калининграде сбили пешехода. Об этом сообщает
На Московском проспекте в Калининграде сбили пешехода. Об этом сообщает
ДТП произошло в районе дома № 32. Водитель «Ауди» сбил на пешеходном переходе 24-летнего мужчину. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.
Также еще два человека пострадали в дорожной аварии на улице Дзержинского. Там
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