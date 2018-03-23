На Московском проспекте в Калининграде сбили пешехода

ДТП произошло в районе дома № 32. Водитель «Ауди» сбил на пешеходном переходе 24-летнего мужчину. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.

Также еще два человека пострадали в дорожной аварии на улице Дзержинского. Там из-за несоблюдения дистанции столкнулись два «Мерседеса». В результате ДТП пострадали — 36-ти и 37-летние женщины.