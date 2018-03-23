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14:59 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили об освобождении заложников на юге Франции

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Заложникам, захваченным в пятницу в супермаркете Super U в коммуне Треб на юге Франции, удалось покинуть здание магазина, сообщили в эфире телеканала BFMTV.

Источник: РИА Новости

«Клиенты вышли, внутри находится только захвативший заложников и один из офицеров жандармерии», — сообщил диктор.

Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности «Исламскому государству»*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и еще один или двое получили ранения.

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