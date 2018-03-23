СМИ сообщили об освобождении заложников на юге Франции
ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Заложникам, захваченным в пятницу в супермаркете Super U в коммуне Треб на юге Франции, удалось покинуть здание магазина, сообщили в эфире телеканала BFMTV.
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