СМИ сообщили об освобождении заложников на юге Франции

Источник: РИА Новости

«Клиенты вышли, внутри находится только захвативший заложников и один из офицеров жандармерии», — сообщил диктор.

Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности «Исламскому государству»*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.