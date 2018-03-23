В Волжском нашли тело пропавшего в день рождения подростка

Напомним, в тот день молодой человек вместе с друзьями отмечал день рождения в одном из торговых центров. Когда торжество закончилось, молодые люди вышли на улицу ждать такси, подросток отдал товарищу рюкзак с телефоном, сказал, что на минуту отойдет и пропал.