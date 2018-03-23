В Волжском нашли тело пропавшего в день рождения подростка
Сотрудники полка
Сотрудники полка
Напомним, в тот день молодой человек вместе с друзьями отмечал день рождения в одном из торговых центров. Когда торжество закончилось, молодые люди вышли на улицу ждать такси, подросток отдал товарищу рюкзак с телефоном, сказал, что на минуту отойдет и пропал.
Пропавшего молодого человека искали 200 сотрудников полиции, а также волонтеры. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство». Спустя неделю его тело было найдено в 10 километрах от Волжского в луже талой воды. Подросток, предположительно, отправился пешком в Среднюю Ахтубу, откуда год назад переехал вместе с родителями.
На месте происшествия работает
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