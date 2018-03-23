Калининградец попался на контрабанде 2 кг серебра в Польшу
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Инцидент произошел в ночь на 21 марта на погранпереходе в Гроново. В ходе досмотра автомобиля «Фольксваген», сотрудники польской таможни обнаружили полиэтиленовые мешки, в которых находилось более двух килограммов серебра.
Находившийся за рулем житель Калининграда рассказал, что перевозил серебро на один из ювелирных заводов на севере Польши.
В результате груз серебра был задержан, а калининградца будут судить за контрабанду.
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