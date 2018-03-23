Калининградец попался на контрабанде 2 кг серебра в Польшу

Инцидент произошел в ночь на 21 марта на погранпереходе в Гроново. В ходе досмотра автомобиля «Фольксваген», сотрудники польской таможни обнаружили полиэтиленовые мешки, в которых находилось более двух килограммов серебра.

Находившийся за рулем житель Калининграда рассказал, что перевозил серебро на один из ювелирных заводов на севере Польши.