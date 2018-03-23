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15:49 (мск), источник: РИА Новости

Скорая помощь сбила двух пешеходов в Москве, сообщил источник

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Два пешехода, по предварительным данным, попали под колеса скорой помощи на юге Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Источник: РИА Новости

«Возле дома 10 на 6-й Радиальной улице на пешеходном переходе автомобиль скорой помощи наехал на группу людей, пострадали два человека », — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшим медики сразу же оказали необходимую помощь. Обстоятельства ЧП выясняются.

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