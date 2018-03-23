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15:53 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на улице Завойского торговому представителю сожгли его Hyundai

В Казани на улице Завойского сожгли Hyundai i-40, принадлежащий 32-летнему торговому представителю компании Alidi Nord, занимающейся продажей продуктов питания, бытовой химии, косметики. О пожаре сообщили в МЧС, подробности сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, пожар начался 22 марта в 02:03, он был потушен примерно через 10 минут.

 — После проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества», идет расследование, — сообщили ProKazan.ru.

Размер ущерба, причиненного владельцу авто, уточняется.

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