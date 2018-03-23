В Казани на улице Завойского торговому представителю сожгли его Hyundai
В Казани на улице Завойского сожгли Hyundai i-40, принадлежащий 32-летнему торговому представителю компании Alidi Nord, занимающейся продажей продуктов питания, бытовой химии, косметики. О пожаре сообщили в МЧС, подробности сообщил источник ProKazan.ru.
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