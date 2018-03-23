Экс-директору гимназии № 1 продлили домашний арест и разрешили выходить на улицу.

23 марта в Кировском районном суде Самары прошло заседание по делу
Картамышевой продлили срок домашнего ареста до 24 июня. По ходатайству гособвинения, назначение более мягкой меры пресечения невозможно:
Разрешили подсудимой и выходить на улицу — ежедневные часовые прогулки в пределах Кировского района. Любовь Картамышева с 4 августа находится под домашним арестом и не может выходить на улицу.
— Представьте, что вы на несколько месяцев остались без зарплаты, — заявил на суде адвокат подсудимой Вячеслав Яблоков. — Моя подзащитная в таком положении уже 8 месяцев. У неё нет возможности даже получить пенсию. Просим разрешить прогулки хотя бы два раза в неделю длительностью два часа. Чтобы она сходила к нотариусу, оформила доверенность на мужа и тот получал пенсию. Тем более, человеку в возрасте нужно выходить на свежий воздух.
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