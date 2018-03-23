Молдавский предприниматель нанес ущерб государству в 10 миллионов леев
Суд сектора Рышкановка вынес приговор по делу о контрабанде отопительных котлов.
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Суд сектора Рышкановка вынес приговор по делу о контрабанде отопительных котлов.
Предприниматель, указавший в документах неверные данные, заплатит штраф в размере 160 тысяч леев, а со счетов предприятия будут сняты десять миллионов леев. Именно столько составил ущерб, нанесенный государству.
По информации прокуроров, преступление было совершено в период с 2009 по 2010 год.
Приговор суда может быть обжалован.
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