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15:52 (мск), источник: Publika.md

Молдавский предприниматель нанес ущерб государству в 10 миллионов леев

Суд сектора Рышкановка вынес приговор по делу о контрабанде отопительных котлов.

Источник: Publika.md

Предприниматель, указавший в документах неверные данные, заплатит штраф в размере 160 тысяч леев, а со счетов предприятия будут сняты десять миллионов леев. Именно столько составил ущерб, нанесенный государству.

По информации прокуроров, преступление было совершено в период с 2009 по 2010 год.

Приговор суда может быть обжалован.

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