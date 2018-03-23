На улице Кирова в Новосибирске подожгли внедорожник

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 23 марта, во дворе дома № 76 по улице Кирова в Новосибирске загорелся «Toyota Land Cruiser 200». Сообщается, что неизвестный кинул горящий пакет под заднее правое колесо под бензобаком, а затем скрылся.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по области, сообщение о возгорании поступило в 00:48 по местному времени. Огонь повредил салон автомобиля, лакокрасочное покрытие. В 00:56 пожар был ликвидирован. На месте ЧП работали две единицы техники и восемь пожарных.

— Сотрудники полиция выезжали на место, сейчас проходит проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, — сообщили «Комсомольской правде» в Главном управлении МЧС по области.