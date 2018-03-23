Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российские ракеты атаковали цели в Турции
Захарченко спрогнозировал создание новой народной республики
Родители тройняшек установили в доме «военный режим» (фото
В Москве построят новые бомбоубежища
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
В Сети РФ грубо ответили ФРГ об обходе Украины «Северным потоком»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Российскую «Кухню» назвали неуязвимой для систем ПРО США
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды
Егор Крид побрился налысо
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
45Состоялись выборы президента России
16:28 (мск), источник: Комсомольская правда

На улице Кирова в Новосибирске подожгли внедорожник

Неизвестный кинул горящий пакет под заднее правое колесо.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 23 марта, во дворе дома № 76 по улице Кирова в Новосибирске загорелся «Toyota Land Cruiser 200». Сообщается, что неизвестный кинул горящий пакет под заднее правое колесо под бензобаком, а затем скрылся.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по области, сообщение о возгорании поступило в 00:48 по местному времени. Огонь повредил салон автомобиля, лакокрасочное покрытие. В 00:56 пожар был ликвидирован. На месте ЧП работали две единицы техники и восемь пожарных.

— Сотрудники полиция выезжали на место, сейчас проходит проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, — сообщили «Комсомольской правде» в Главном управлении МЧС по области.

Напомним, что вечером в четверг во дворе дома № 72 в микрорайоне Горский загорелся автомобиль Nissan Tiida. Огонь охватил моторный отсек автомобиля, а также повредил обшивку передних сидений.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Ивановы-Ивановы»: Бедные и смешные
Русский «Менталист»: Мысляч ведет расследование
Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Почему темнокожие девушки стали новым эталоном красоты
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
Ученые раскрыли тайну «гуманоида из Атакамы»
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь