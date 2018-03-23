На улице Кирова в Новосибирске подожгли внедорожник
Неизвестный кинул горящий пакет под заднее правое колесо.
Неизвестный кинул горящий пакет под заднее правое колесо.
В ночь на пятницу, 23 марта, во дворе дома № 76 по улице Кирова в Новосибирске загорелся «Toyota Land Cruiser 200». Сообщается, что неизвестный кинул горящий пакет под заднее правое колесо под бензобаком, а затем скрылся.
По данным
— Сотрудники полиция выезжали на место, сейчас проходит проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, — сообщили «Комсомольской правде» в Главном управлении МЧС по области.
Напомним, что вечером в четверг во дворе дома № 72 в микрорайоне Горский загорелся автомобиль Nissan Tiida. Огонь охватил моторный отсек автомобиля, а также повредил обшивку передних сидений.
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