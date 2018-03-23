Племянник замминистра обороны получил срок за мошенничество

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 марта, Куйбышевский суд огласил приговор группе из восьми специалистов по незаконному возмещению из бюджета России налога на добавленную стоимость. Оформляя поставки цветных металлов за рубеж, подсудимые получили право на возмещение почти 300 млн рублей.

В списке подсудимых значится Алексей Анохин. По данным «Фонтанки», он является родным племянником замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой, занимающей должность с 2010 года и имеющей классный чин действительного государственного советника 1-го класса, что соответствует воинскому званию «генерал армии».

Анохиным контролировались несколько юридических лиц, в том числе зарегистрированная в Великобритании компания Jamestone Services LP. Один из эпизодов связан с мнимой поставкой этой фирме металлических изделий на 175 млн рублей. Jamestone Services LP ликвидирована в сентябре 2017 года, следует из реестра юрлиц Великобритании.

Анохин, по версии обвинения, также контролировал российскую компанию «ТД КМК», которая упоминается в фиктивной сделке с еще одним резидентом Туманного Альбиона Hillgold Properties Limited. Из договора компаний следует, что «ТД КМК» отправил в Британию медный порошок на 10 млн долларов, но никакой поставки на самом деле не было.

Анохин приговорен к 4,5 года условно с двухлетним испытательным сроком. Он побывал под арестом, в апреле 2017-го его выпустили под залог 5 млн рублей. Следственный комитет рассматривал Анохина как организатора преступного сообщества и даже успел предъявить обвинение по соответствующей 210-й статье УК, но передумал и оставил только мошенничество.

Куйбышевским судом также приговорена к четырем годам условно жена Алексея Анохина — Ольга Анохина. Пара решила пожениться в процессе расследования, и разрешение на брак давал следователь СК. Ранее женщина фигурировала в материалах дела под девичьей фамилией Бородулина.

Подельники Анохиных тоже получили условные сроки. Среди них — адвокат Виталий Мозговой. Его статус, по данным сайта адвокатской палаты Ленобласти, не прекращен.