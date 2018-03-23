Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка в Дрогичинском районе
23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка под колесами поезда, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
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