Вооруженная банда терроризировала Кишинев

Полиция Кишинева раскрыла и обезвредила целую криминальную группировку, которая специализировалась на грабежах и разбое. Все началось с задержания 22-летнего подозреваемого, ранее судимого за похожие престуления: по версии следствия именно он совершил вооруженный налет на обменный пункт на Ботанике 9 марта. Тогда все закончилось благополучно — кассир вовремя нажал тревожную кнопку, а потому попытка ограбления сорвалась. При злоумышленнике было обнаружено огнестрельное оружие и патроны, которые использовались при налете. Он был арестован на 30 суток.

В ходе следствия полиция выяснила, что задержанный причастен не только к этому криминальному эпизоду — он участвовал еще в нескольких преступлениях, причем не один, а с сообщниками. Задержали еще двоих подозреваемых — молодого человека в возрасте 22 лет, который ранее был судим за похожие преступления и женщину, которая играла роль наводчика. Следователи полагают, что подозреваемые виновны еще в двух преступлениях — нападении на 64-летнюю женщину, у которой похитили золотых украшений на 113 тысяч леев, а также в ограблении 46-летней пострадавшей, у которой отобрали денег и ценностей на 24600 леев. Всем задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.