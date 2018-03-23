Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Захарченко спрогнозировал создание новой народной республики
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
РФ ответит Польше на высылку дипломатов: будет хуже, чем Лондону
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Сети РФ грубо ответили ФРГ об обходе Украины «Северным потоком»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
45Состоялись выборы президента России
16:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Вооруженная банда терроризировала Кишинев

Грабители не гнушались ничем, нападали даже на пожилых женщин.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Кишинева раскрыла и обезвредила целую криминальную группировку, которая специализировалась на грабежах и разбое. Все началось с задержания 22-летнего подозреваемого, ранее судимого за похожие престуления: по версии следствия именно он совершил вооруженный налет на обменный пункт на Ботанике 9 марта. Тогда все закончилось благополучно — кассир вовремя нажал тревожную кнопку, а потому попытка ограбления сорвалась. При злоумышленнике было обнаружено огнестрельное оружие и патроны, которые использовались при налете. Он был арестован на 30 суток.

В ходе следствия полиция выяснила, что задержанный причастен не только к этому криминальному эпизоду — он участвовал еще в нескольких преступлениях, причем не один, а с сообщниками. Задержали еще двоих подозреваемых — молодого человека в возрасте 22 лет, который ранее был судим за похожие преступления и женщину, которая играла роль наводчика. Следователи полагают, что подозреваемые виновны еще в двух преступлениях — нападении на 64-летнюю женщину, у которой похитили золотых украшений на 113 тысяч леев, а также в ограблении 46-летней пострадавшей, у которой отобрали денег и ценностей на 24600 леев. Всем задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Почему темнокожие девушки стали новым эталоном красоты
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
Ученые раскрыли тайну «гуманоида из Атакамы»
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь