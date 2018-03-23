В омской мэрии отрицают, что травмированный школьник поскользнулся на мокром полу

Как ранее сообщал портал Om1.ru, ученик школы № 95 сегодня утром получил травму позвоночника, упав по пути в столовую. Очевидцы в соцсетях утверждают, что подросток поскользнулся на мокром полу — в школе протекает крыша. В доказательство пользователи выложили фотографии покрытого лужами коридора, на котором в ряд стоят ведра.

В пресс-службе мэрии представили другую версию случившегося. Чиновники не отрицают, что в школе проблемы с крышей, но заявляют, скользкий коридор находится в другой части здания, а ученик просто споткнулся.

— По информации учебного заведения, ребенок бежал в столовую, что подтверждают очевидцы, запнулся и упал. Проверку данного факта проводят следователи. Коридор, над которым протекает крыша, находится в другой части здания, и путь ребенка по нему в тот момент не пролегал, — приводит «Омск-информ» комментарий мэрии.