В омской мэрии отрицают, что травмированный школьник поскользнулся на мокром полу
В администрации заявили, что коридор с протекающей крышей находится в другой части здания.
В администрации заявили, что коридор с протекающей крышей находится в другой части здания.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, ученик школы № 95 сегодня утром получил травму позвоночника, упав по пути в столовую. Очевидцы в соцсетях утверждают, что подросток поскользнулся на мокром полу — в школе протекает крыша. В доказательство пользователи выложили фотографии покрытого лужами коридора, на котором в ряд стоят ведра.
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— По информации учебного заведения, ребенок бежал в столовую, что подтверждают очевидцы, запнулся и упал. Проверку данного факта проводят следователи. Коридор, над которым протекает крыша, находится в другой части здания, и путь ребенка по нему в тот момент не пролегал, — приводит «Омск-информ» комментарий мэрии.
Добавим, региональный Следственный комитет организовал проверку инциднта.
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