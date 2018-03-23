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17:08 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Судебного пристава подозревают в попытке мошенничества в Аксае

Судебного пристава-исполнителя подозревают в попытке мошенничества в Аксае, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемая ввела в заблуждение знакомого, сообщив о возможности решить вопрос о прекращении в отношении него исполнительного производства.

За свои услуги сотрудница ФССП потребовала за свои услуги 250 тысяч рублей.

Сообщается, что мужчина заявил о предложении подозреваемой в правоохранительные органы.

В настоящее время в отношении судебного пристава возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

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