В Волгограде задержали студента-разбойника с лопатой и ножом

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 21 марта в полицию обратилась жительница Краснооктябрьского района, которая сообщила, что на её 17-летнего сына было совершено разбойное нападение. На улице неизвестный, угрожая ножом и лопатой, отобрал у него сотовый телефон и скрылся.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, полицейские задержали нападавшего. Им оказался 17-летний учащийся техникума, который в содеянном сознался и пояснил, что он, совместно с двумя приятелями шел домой. В руках у него находилась лопата для чистки улиц от снега. Увидев двигающего во встречном направлении подростка, он подошел к нему, достал из кармана перочинный нож и потребовал отдать деньги. Так как денег у потерпевшего не оказалось, подозреваемый забрал у него сотовый телефон.