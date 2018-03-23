В Волгограде задержали студента-разбойника с лопатой и ножом
Молодой человек средь бела дня устроил разбойное нападение на своего сверстника — студента одного из вузов. Угрожая ему лопатой и ножом, отобрал мобильный телефон.
Молодой человек средь бела дня устроил разбойное нападение на своего сверстника — студента одного из вузов. Угрожая ему лопатой и ножом, отобрал мобильный телефон.
Как рассказали в
В результате проведения комплекса
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за разбой, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Молодой человек находится под стражей.
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