Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Родители тройняшек установили в доме «военный режим» (фото
Разоблачение ученого из США вызвало широкий резонанс на Западе
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Сети РФ грубо ответили ФРГ об обходе Украины «Северным потоком»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Сдержанный образ: Кабаева изменилась и расцвела - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
2015 лет после вторжения в Ирак
17:13 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде задержали студента-разбойника с лопатой и ножом

Молодой человек средь бела дня устроил разбойное нападение на своего сверстника — студента одного из вузов. Угрожая ему лопатой и ножом, отобрал мобильный телефон.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 21 марта в полицию обратилась жительница Краснооктябрьского района, которая сообщила, что на её 17-летнего сына было совершено разбойное нападение. На улице неизвестный, угрожая ножом и лопатой, отобрал у него сотовый телефон и скрылся.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, полицейские задержали нападавшего. Им оказался 17-летний учащийся техникума, который в содеянном сознался и пояснил, что он, совместно с двумя приятелями шел домой. В руках у него находилась лопата для чистки улиц от снега. Увидев двигающего во встречном направлении подростка, он подошел к нему, достал из кармана перочинный нож и потребовал отдать деньги. Так как денег у потерпевшего не оказалось, подозреваемый забрал у него сотовый телефон.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за разбой, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Молодой человек находится под стражей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Волгоградских водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях
Меркель сообщила о доказательствах по «делу Скрипаля»
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
В Грузии назвали причину аварии на канатной дороге
Марин Ле Пен: ЕС ведет холодную войну против России
«Он боялся стать инвалидом». Пять лет самоубийству Березовского
Почему темнокожие девушки стали новым эталоном красоты
Трамп пригрозил отклонить проект бюджета из-за стены и мигрантов
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь