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16:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

Женщину насмерть сбили в Кокшетау

Молодой водитель не успел затормозить, когда перед ним переходила дорогу женщина.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. В Кокшетау 19-летний автовладелец сбил насмерть 41-летнюю горожанку, переходившую дорогу в неустановленном месте, сообщили в департаменте внутренних дел Акмолинской области.

В дежурную часть УВД областного центра 22 марта поступило телефонное сообщение, что в 23.56 водитель автомобиля «ВАЗ-21110», двигаясь по улице Максима Горького, напротив дома № 31 совершил наезд на женщину, 1977 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

От удара пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения», повлекшие по неосторожности смерть человека. Тело направлено в морг, назначена экспертиза.

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