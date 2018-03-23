Женщину насмерть сбили в Кокшетау

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. В Кокшетау 19-летний автовладелец сбил насмерть 41-летнюю горожанку, переходившую дорогу в неустановленном месте, сообщили в департаменте внутренних дел Акмолинской области.

В дежурную часть УВД областного центра 22 марта поступило телефонное сообщение, что в 23.56 водитель автомобиля «ВАЗ-21110», двигаясь по улице Максима Горького, напротив дома № 31 совершил наезд на женщину, 1977 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

От удара пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.