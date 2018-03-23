ДТП с белорусским автобусом в России: 11 белорусов, включая 2 детей, госпитализированы

Инцидент произошел ранним утром 23 марта в Струго-Красненском районе Псковской области. Туристический автобус компании «Евротранс» столкнулся с легковушкой. Автобус ехал из Санкт-Петербурга. В салоне находились 50 пассажиров, включая 11 детей. В результате столкновения автобус опрокинулся, из-за чего некоторые пассажиры были травмированы.
Пассажиры, жизни и здоровью которых ничего не угрожает, были размещены в здании местной школы. Некоторые туристы решили самостоятельно добраться до Санкт-Петербурга.
Российские следственные органы проводят проверку по факту произошедшей аварии.
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