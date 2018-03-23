СМИ: число погибших при захвате заложников во Франции возросло до трех
ТАСС, 23 марта. По меньшей мере три человека погибли в результате захвата заложников в супермаркете города Треб на юге Франции. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на собственные источники.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.