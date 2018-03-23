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16:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: число погибших при захвате заложников во Франции возросло до трех

ТАСС, 23 марта. По меньшей мере три человека погибли в результате захвата заложников в супермаркете города Треб на юге Франции. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на собственные источники.

«Как минимум три человека погибли, несколько ранены», — отмечает телеканал.

При этом агентству Reuters источник в МВД Франции заявил, что погибли по меньшей мере два человека.

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