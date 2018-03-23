За один день в Петербурге сгорели два КамАЗа

В Северной столице полыхал КамАЗ, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Большегруз загорелся днем 23 марта на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе.

Инцидент стал уже вторым случаем возгорания грузовика за день. Утром в пятницу на съезде с Дачного проспекта на КАД вспыхнула кабина фуры. Пострадавших при пожаре также не было.