В Калининграде сотрудника ИК обвинили в избиении осужденного
В Калининграде сотрудника исправительной колонии обвинили в избиении осужденного. Уголовное дело уже возбуждено, сообщили в
В Калининграде сотрудника исправительной колонии обвинили в избиении осужденного. Уголовное дело уже возбуждено, сообщили в
Инцидент произошел в колонии № 9 30 января. По версии следствия, когда осужденный прибыл в исправительное учреждение из следственного изолятора сотрудник колонии «незаконно применил физическую силу, в результате чего осужденному были причинены телесные повреждения, в том числе переломы ребер».
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — сообщили в ведомстве.
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