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10Луминале-2018
18:50 (мск), источник: Вести - Воронеж

Экс-проректорам воронежского вуза вынесли приговор за растрату 1,7 млн рублей Минкульта

Экс-проректоры Воронежской государственной академии искусств (ВГАИ) Светлана Шове и Вячеслав Почитаев избежали реального срок за растрату 1,7 млн рублей Министерства культуры РФ.

Источник: Вести - Воронеж

Центральный районный суд вынес приговор в пятницу, 23 марта. В наказание Светлана Шове получила 2 года лишения свободы условно, а Вячеслав Почитаев — 1,5 года лишения свободы условно, передала корреспондент «Вести-Воронеж» из зала суда.

Наказание, не связанное с изоляцией от общества, экс-проректоры получили благодаря тому, что полностью возместили ущерб Минкульту России.

События, которые легли в основу дела, случились в 2014 году. Однако огласку дело бывших проректоров ВГАИ получило в январе 2016 года. Суд установил, что тогда ещё руководитель некоммерческого Фонда развития ВГАИ Светлана Шове вывела из него средства целевого гранта. Деньги поступили из Министерства культуры РФ на проведение выставки «Рука искусства» в Липецке. Но из перечисленных 2 млн рублей на проведение мероприятия потратили только 300 тыс. рублей, при этом отчитались о расходе всей суммы. Остальные 1,7 млн рублей из Фонда вывели и обналичили. В этом Светлане Шове и помог Вячеслав Почитаев. Он обратился к своим знакомым предпринимателями, которые помогли вывести крупную сумму денег из Фонда.

Сначала уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Речь шла о действиях Светланы Шове как руководителя некоммерческого Фонда развития ВГАИ, который был создан по инициативе ректора вуза Эдуарда Боякова, покинувшего пост незадолго до огласки деталей обвинения. Осенью 2016 года расследованию по делу бывших проректоров ВГАИ было окончено, оно поступило в суд.

На следствии и в суде действия Светланы Шове квалифицировали по статье о присвоении чужого имущества и злоупотребление полномочиями. Прокурор попросила суд судить Вячеслава Почитаева как пособника растраты, ведь он не распоряжался средствами Минкульта, а только помог их вывести.

Прения по громкому делу состоялись 21 марта 2017 года. Перед приговором Светлана Шове и Вячеслав Почитаев возместили ущерб от своих действий Министерству культуры РФ, выплатив 1,7 млн рублей.

В суде экс-проректоры вуза полностью признали вину. Приговор вынесли, учитывая смягчающие обстоятельства: оба бывших проректора имеют положительные характеристики, успешно работают в других сферах. Шове и Почитаеву назначили условные сроки. На прениях гособвинитель Людмила Турусова также просила лишить Светлану Шове права на 2 года занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью, но суд этого делать не стал.

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