В Сызрани продавщица и прохожий поймали вооруженного грабителя
Мужчина решил ограбить продуктовый магазин
Мужчина решил ограбить продуктовый магазин
В Сызрани поймали вооруженного разбойника, который чуть не ограбил продуктовый магазин. Задержали
В районе восьми часов вечера в торговую точку зашел мужчина. В руках у него был пистолет. Он потребовал у продавщицы отдать ему все деньги из кассы. Однако женщина не растерялась: она бросилась на грабителя и стянула с него куртку так, что та закрыла разбойнику лицо. Тогда злоумышленник начал палить во все стороны, а женщина звать на помощь.
Крики продавщицы услышал случайный прохожий. Он забежал в магазин и сбил с ног грабителя. Продавщица и прохожий удерживали злоумышленника до приезда полиции.
Грабителем оказался 50-летний безработный из Сызрани, у которого раньше не было проблем с законом. На разбой он решился
Ограбление мужчина тщательно спланировал. На нем было две куртки: одну из которых он собирался спросить, если за ним погонятся. В карман злоумышленник сунул два пистолета, один из которых — травматический, на него у мужчины было разрешение. А до магазина разбойник доехал на автобусе.
Теперь ему придется отвечать по всей строгости закона. На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в
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