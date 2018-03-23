В Сызрани продавщица и прохожий поймали вооруженного грабителя

В Сызрани поймали вооруженного разбойника, который чуть не ограбил продуктовый магазин. Задержали горе-грабителя продавщица и случайный прохожий.

В районе восьми часов вечера в торговую точку зашел мужчина. В руках у него был пистолет. Он потребовал у продавщицы отдать ему все деньги из кассы. Однако женщина не растерялась: она бросилась на грабителя и стянула с него куртку так, что та закрыла разбойнику лицо. Тогда злоумышленник начал палить во все стороны, а женщина звать на помощь.

Крики продавщицы услышал случайный прохожий. Он забежал в магазин и сбил с ног грабителя. Продавщица и прохожий удерживали злоумышленника до приезда полиции.

Грабителем оказался 50-летний безработный из Сызрани, у которого раньше не было проблем с законом. На разбой он решился из-за долгов. Раньше он работал брокером и задолжал банковским организациям и родственникам.

Ограбление мужчина тщательно спланировал. На нем было две куртки: одну из которых он собирался спросить, если за ним погонятся. В карман злоумышленник сунул два пистолета, один из которых — травматический, на него у мужчины было разрешение. А до магазина разбойник доехал на автобусе.