На трассе под Волгоградом столкнулись легковушка, маршрутка и внедорожник

По предварительной информации, столкнулись маршрутное такси «Газель», ВАЗ-21099 и отечественный внедорожник «УАЗ-Патриот». После столкновения маршрутка съехала в кювет и опрокинулась, а легковушка превратилась в груду искореженного железа. Известно, что в результате аварии пострадала женщина, пассажир «Лады». С различными травмами ее каретой «скорой помощи» доставили в ближайшую больницу.