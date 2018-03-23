На трассе под Волгоградом столкнулись легковушка, маршрутка и внедорожник
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Крупное
Как рассказали «КП-Волгоград» в
По предварительной информации, столкнулись маршрутное такси «Газель», ВАЗ-21099 и отечественный внедорожник «УАЗ-Патриот». После столкновения маршрутка съехала в кювет и опрокинулась, а легковушка превратилась в груду искореженного железа. Известно, что в результате аварии пострадала женщина, пассажир «Лады». С различными травмами ее каретой «скорой помощи» доставили в ближайшую больницу.
В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам
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