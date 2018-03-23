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17:45 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе под Волгоградом столкнулись легковушка, маршрутка и внедорожник

Крупное дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано днем пятницы, 23 марта, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла на трассе Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба.

По предварительной информации, столкнулись маршрутное такси «Газель», ВАЗ-21099 и отечественный внедорожник «УАЗ-Патриот». После столкновения маршрутка съехала в кювет и опрокинулась, а легковушка превратилась в груду искореженного железа. Известно, что в результате аварии пострадала женщина, пассажир «Лады». С различными травмами ее каретой «скорой помощи» доставили в ближайшую больницу.

В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам дорожно-патрульной службы. Точное количество пострадавших уточняется. Добавим, что авария вызвала большую пробку на трассе между Краснослободском и рабочим поселком Средняя Ахтуба.

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