Смертельное ДТП вызвало затор на трассе в Западном Казахстане
Иномарку занесло на скользкой дороге, и автомобиль врезался в фуру.
Иномарку занесло на скользкой дороге, и автомобиль врезался в фуру.
АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе Самара — Шымкент в
ДТП произошло возле поселка Махамбет Зеленовского района в пятницу днем. Kia, за рулем которой находилась девушка, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с большегрузом, направлявшемся в сторону России.
От удара легковушку выбросило в кювет. Водитель — 24-летняя девушка — погибла на месте.
На месте ДТП работают дознаватели. На дороге образовался затор из большегрузов.
Стоит отметить, что в последние дни в регионе сложилась неблагоприятная погода. В связи с гололедицей были закрыты трассы во всех направлениях и объявлено штормовое предупреждение.
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