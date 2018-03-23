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17:23 (мск), источник: Sputniknews.kz

Смертельное ДТП вызвало затор на трассе в Западном Казахстане

Иномарку занесло на скользкой дороге, и автомобиль врезался в фуру.

Источник: Sputniknews.kz
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АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе Самара — Шымкент в Западно-Казахстанской области, пишет портал «Мой город».

ДТП произошло возле поселка Махамбет Зеленовского района в пятницу днем. Kia, за рулем которой находилась девушка, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с большегрузом, направлявшемся в сторону России.

От удара легковушку выбросило в кювет. Водитель — 24-летняя девушка — погибла на месте.

На месте ДТП работают дознаватели. На дороге образовался затор из большегрузов.

Стоит отметить, что в последние дни в регионе сложилась неблагоприятная погода. В связи с гололедицей были закрыты трассы во всех направлениях и объявлено штормовое предупреждение.

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