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17:21 (мск), источник: БЕЛТА

Обрушение здания произошло в Станьково

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв и обрушение здания произошло в д. Станьково в Дзержинском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Источник: БЕЛТА

Спасатели получили сообщение о взрыве и обрушении здания сегодня в 15.53. По оперативной информации, обрушилась часть здания Г-образной формы бывшей военной части. По предварительным данным, при обрушении пострадал проходивший мимо мужчина 1988 года рождения, он с предварительным диагнозом «перелом голени» госпитализирован.

«О происшествии сообщили очевидцы. На месте работают 13 единиц техники, а также кран и кинологи Республиканского отряда специального назначения МЧС. Устанавливается наличие пострадавших», — проинформировала Анастасия Швайбович.

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