Обрушение здания произошло в Станьково

Спасатели получили сообщение о взрыве и обрушении здания сегодня в 15.53. По оперативной информации, обрушилась часть здания Г-образной формы бывшей военной части. По предварительным данным, при обрушении пострадал проходивший мимо мужчина 1988 года рождения, он с предварительным диагнозом «перелом голени» госпитализирован.