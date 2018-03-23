Обрушение здания произошло в Станьково

Спасатели получили сообщение о взрыве и обрушении здания сегодня в 15.53. По оперативной информации, обрушилась часть здания Г-образной формы бывшей военной части. По предварительным данным, при обрушении пострадал проходивший мимо мужчина 1988 года рождения, он с предварительным диагнозом «перелом голени» госпитализирован.
«О происшествии сообщили очевидцы. На месте работают 13 единиц техники, а также кран и кинологи Республиканского отряда специального назначения МЧС. Устанавливается наличие пострадавших», — проинформировала Анастасия Швайбович.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.