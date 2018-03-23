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17:31 (мск), источник: Publika.md

В Кишинёве грузовик опрокинулся из-за снегопада

Водитель грузовика не справился с управлением на одной из столичных улиц. Из-за этого машина опрокинулась и оборвала линии электропередач.

Источник: Publika.md

По предварительной информации из-за инцидента несколько улиц остались без света.

На место происшествия выехали спасатели.

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