В Кишинёве грузовик опрокинулся из-за снегопада
Водитель грузовика не справился с управлением на одной из столичных улиц.
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Водитель грузовика не справился с управлением на одной из столичных улиц.
По предварительной информации
На место происшествия выехали спасатели.
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