Автобус с детьми перевернулся по пути в Петербург: пострадали 18 человек
В числе раненых семеро детей.
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В числе раненых семеро детей.
В страшной аварии с экскурсионным автобусом в Псковской области пострадали 18 человек, сообщает «Водитель Петербурга». ДТП произошло ночью 23 марта на трассе Р-23, возле деревни Лудони.
Автобус, в котором находилось 50 человек, столкнулся с иномаркой KIA Rio. В результате сильного удара транспортное средство опрокинулось. Травмы разной степени тяжести получили 18 человек, среди них — 7 детей.
Пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП ведется проверка.
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