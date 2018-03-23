В центре Краснодара обнаружен автомобиль с мертвым водителем
Труп краснодарца обнаружили 23 марта на улице Путевой в кубанской столице. Однако, по предварительным данным, пролежал он в машине не меньше суток.
Труп краснодарца обнаружили 23 марта на улице Путевой в кубанской столице. Однако, по предварительным данным, пролежал он в машине не меньше суток.
Полицейских вызвали местные жители, когда долгое время авто марки «ВАЗ-2112» с человеком внутри простояла без движения. Никаких следов насильственной смерти на умершем водителе правоохранители не зафиксировали. А причиной смерти могло стать хроническое заболевание у 46-летнего мужчины. В салоне полицейские нашли препарат для диабетиков — инсулин и шприцы.
— Личность погибшего установлена. Ему было 46 лет, он житель Краснодара. Назначена доследственная проверка, — прокомментировали в
Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что девушка упала с моста в Краснодаре. Ею оказалась 24-летняя жительница Краснодара.
— Следов насильственной смерти на теле погибшей при визуальном осмотре не обнаружено. Назначено проведение доследственной проверки, — рассказала «КП-Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте Анна Терземан.
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