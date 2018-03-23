В центре Краснодара обнаружен автомобиль с мертвым водителем

Источник: Комсомольская правда

Полицейских вызвали местные жители, когда долгое время авто марки «ВАЗ-2112» с человеком внутри простояла без движения. Никаких следов насильственной смерти на умершем водителе правоохранители не зафиксировали. А причиной смерти могло стать хроническое заболевание у 46-летнего мужчины. В салоне полицейские нашли препарат для диабетиков — инсулин и шприцы.

— Личность погибшего установлена. Ему было 46 лет, он житель Краснодара. Назначена доследственная проверка, — прокомментировали в пресс-службе СК СУ России по Краснодарскому краю.

Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что девушка упала с моста в Краснодаре. Ею оказалась 24-летняя жительница Краснодара.