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17:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Краснодара обнаружен автомобиль с мертвым водителем

Труп краснодарца обнаружили 23 марта на улице Путевой в кубанской столице. Однако, по предварительным данным, пролежал он в машине не меньше суток.

Источник: Комсомольская правда

Полицейских вызвали местные жители, когда долгое время авто марки «ВАЗ-2112» с человеком внутри простояла без движения. Никаких следов насильственной смерти на умершем водителе правоохранители не зафиксировали. А причиной смерти могло стать хроническое заболевание у 46-летнего мужчины. В салоне полицейские нашли препарат для диабетиков — инсулин и шприцы.

— Личность погибшего установлена. Ему было 46 лет, он житель Краснодара. Назначена доследственная проверка, — прокомментировали в пресс-службе СК СУ России по Краснодарскому краю.

Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что девушка упала с моста в Краснодаре. Ею оказалась 24-летняя жительница Краснодара.

— Следов насильственной смерти на теле погибшей при визуальном осмотре не обнаружено. Назначено проведение доследственной проверки, — рассказала «КП-Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте Анна Терземан.

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