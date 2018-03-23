В Воронеже разыскивают молодых налетчиков, избивших утром прохожего
Мужчина ничего не смог сделать с юными оппонентами.
Мужчина ничего не смог сделать с юными оппонентами.
22 марта около 6:40 на работу по улице Хользунова шел 48-летний житель Воронежа. Проходя мимо корпуса учебного заведения, во дворе он почувствовал, как двое незнакомцев набросились на него сзади. Они сбили мужчину с ног и повалили на снег.
— Налетчики принялись избивать мужчину, нанося удары кулаками по различным частям тела. Затем один из нападавших сумел вырвать из рук, лежащего на земле горожанина, сумку, в которой было 8 тысяч рублей, документы и ключи, — рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Грабители попытались сбежать. Однако мужчине удалось схватить второго налетчика. Удерживая его, воронежец попытался позвонить по мобильному телефону в отдел полиции. Однако преступник смог вырваться и убежать.
— На место происшествия незамедлительно прибыла
Стражи порядка изъяли биологические частицы с одежды воронежца, опросили мужчину и составили фотороботы налетчиков. Со слов потерпевшего мужчины, нападавшим было 20−25 лет, они были одеты в куртки темного цвета, вязаные шапки, спортивные брюки и черные кроссовки.
В настоящее время руководством отдела полиции организован полный комплекс оперативно — розыскных мероприятий. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». А это до 7 лет тюрьмы.
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