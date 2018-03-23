В Самарской области фура вылетела с обледенелой трассы в сугроб

ДТП произошло утром в пятницу, 23 марта, под Сызранью. Большегруз «Renault Magnum» вылетел с трассы и уткнулся носом в сугроб.

По предварительным данным, пишет КТВ-Луч, водитель не рассчитал скорость на обледенелой трассе и не справился с управлением. Из-за этого фура и выскочила с дороги.

Информации о пострадавших нет. На месте работали инспекторы ГИБДД.