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19:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области фура вылетела с обледенелой трассы в сугроб

О пострадавших информации нет.

ДТП произошло утром в пятницу, 23 марта, под Сызранью. Большегруз «Renault Magnum» вылетел с трассы и уткнулся носом в сугроб.

По предварительным данным, пишет КТВ-Луч, водитель не рассчитал скорость на обледенелой трассе и не справился с управлением. Из-за этого фура и выскочила с дороги.

Информации о пострадавших нет. На месте работали инспекторы ГИБДД.

Напомним, еще одно ДТП с участием большегруза в Самарской области произошло в Жигулевске. Там столкнулись вазовская «десятка» и фура «Scania». Пострадал водитель легковушки.

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