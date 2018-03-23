В Самарской области фура вылетела с обледенелой трассы в сугроб
О пострадавших информации нет.
О пострадавших информации нет.
ДТП произошло утром в пятницу, 23 марта, под Сызранью. Большегруз «Renault Magnum» вылетел с трассы и уткнулся носом в сугроб.
По предварительным данным, пишет
Информации о пострадавших нет. На месте работали инспекторы ГИБДД.
Напомним, еще одно ДТП с участием большегруза в Самарской области произошло в Жигулевске. Там столкнулись вазовская «десятка» и фура «Scania». Пострадал водитель легковушки.
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