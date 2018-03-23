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10Луминале-2018
19:32 (мск), источник: РИА Новости

Суд оставил под арестом бывшего мэра Нижнего Новгорода Сорокина

Суд отклонил апелляцию адвокатов вице-спикера нижегородского законодательного собрания, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина об изменении меры пресечения и оставил его под стражей, сообщили РИА Новости в Нижегородском областном суде.

Источник: РИА Новости

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 19 декабря избрал вице-спикеру меру пресечения в виде заключения под стражу. Он был арестован до 17 февраля. 15 февраля Нижегородский районный суд продлил срок содержания под стражей на три месяца.

«Областной суд оставил жалобы адвокатов Олега Сорокина без удовлетворения, а решение Нижегородского районного суда об избрании меры пресечения — без изменений», — заявили РИА Новости в Нижегородском областном суде.

Олег Сорокин останется под арестом до 18 мая включительно.

Сорокину было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ: являясь должностным лицом — главой города Нижнего Новгорода — он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

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