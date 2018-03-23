Суд оставил под арестом бывшего мэра Нижнего Новгорода Сорокина
Суд отклонил апелляцию адвокатов
Суд отклонил апелляцию адвокатов
Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 19 декабря избрал
«Областной суд оставил жалобы адвокатов Олега Сорокина без удовлетворения, а решение Нижегородского районного суда об избрании меры пресечения — без изменений», — заявили РИА Новости в Нижегородском областном суде.
Олег Сорокин останется под арестом до 18 мая включительно.
Сорокину было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ: являясь должностным лицом — главой города Нижнего Новгорода — он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.
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