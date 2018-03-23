Суд оставил под арестом бывшего мэра Нижнего Новгорода Сорокина

Источник: РИА Новости

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 19 декабря избрал вице-спикеру меру пресечения в виде заключения под стражу. Он был арестован до 17 февраля. 15 февраля Нижегородский районный суд продлил срок содержания под стражей на три месяца.

«Областной суд оставил жалобы адвокатов Олега Сорокина без удовлетворения, а решение Нижегородского районного суда об избрании меры пресечения — без изменений», — заявили РИА Новости в Нижегородском областном суде.

Олег Сорокин останется под арестом до 18 мая включительно.