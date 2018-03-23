МЧС уточнило число пострадавших при взрыве в Станьково

Источник: Sputnik.by

СТАНЬКОВО, 23 мар — Sputnik. МЧС уточнило количество пострадавших в результате взрыва не территории бывшей воинской части в Станьково — травмы получили два человека.

Взрыв прогремел в Станьково в пятницу во второй половине дня. По данным МЧС, он произошел на территории бывшей воинской части в деревне.

По оперативным данным, в первые минуты после ЧП сообщали об одном пострадавшем в результате взрыва — 30-летнем мужчине, который проходил мимо, у него перелом голени. В больнице Дзержинского района подтвердили, что мужчина поступил к ним с травмами. «Все заняты им», — сказали в приемной.

Позже МЧС уточнило число пострадавших: их двое. Медики сейчас уточняют диагнозы.