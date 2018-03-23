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18:27 (мск), источник: Sputnik.by

МЧС уточнило число пострадавших при взрыве в Станьково

Одноэтажное здание на территории бывшей воинской части, в котором произошел взрыв, обрушилось.

Источник: Sputnik.by

СТАНЬКОВО, 23 мар — Sputnik. МЧС уточнило количество пострадавших в результате взрыва не территории бывшей воинской части в Станьково — травмы получили два человека.

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Взрыв прогремел в Станьково в пятницу во второй половине дня. По данным МЧС, он произошел на территории бывшей воинской части в деревне.

По оперативным данным, в первые минуты после ЧП сообщали об одном пострадавшем в результате взрыва — 30-летнем мужчине, который проходил мимо, у него перелом голени. В больнице Дзержинского района подтвердили, что мужчина поступил к ним с травмами. «Все заняты им», — сказали в приемной.

Позже МЧС уточнило число пострадавших: их двое. Медики сейчас уточняют диагнозы.

На месте продолжают работать спасатели, продолжаются поисковые мероприятия с использованием служебных собак. Работают 13 единиц спецтехники.

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