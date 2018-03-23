Полиция разыскала водителя, сбившего пешехода в Братске
Мужчина помог добраться женщине до больницы и скрылся.
Мужчина помог добраться женщине до больницы и скрылся.
Водителя удалось отыскать полицейским Братска. Мужчина за рулем авто сбил шедшую по краю дороги 34-летнюю местную жительницу. От удара молодая женщина упала. Водитель довез её до городской больницы и уехал, не сообщив о случившемся в ГИБДД. В итоге выяснилось, что братчанка получила сотрясение головного мозга.
— Отыскать водителя нам помог очевидец, — рассказали в
Водителем оказался 54-летний местный житель. Боясь наказания, он намеренно не сообщил о случившемся в полицию. И некоторое время скрывался от сотрудников полиции.
На него завели административный протокол «Невыполнение обязанностей в связи с
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