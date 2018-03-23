Четырехмесячный ребенок в Ляховичах заболел корью

Источник: Комсомольская правда

Родом малыш из Волковыска. Его и двух старших внуков 2014 и 2015 годов рождения 15 марта в Ляховичи привезла бабушка. Она взяла над детьми опекунство, так как их родителей лишили родительских прав.

До переезда ребенок лежал в больнице в Волковыске. 17 марта с подозрением на заболевание корью он был доставлен в инфекционное отделение Ляховичской районной больницы, пишет belta.by.

Диагноз подтвердила вирусологическая лаборатория в Минске. Дальнейшее лечение малыша пройдет в детском инфекционном отделении Барановичской городской больницы, куда его перевели 21 марта.