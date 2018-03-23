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10Луминале-2018
19:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Четырехмесячный ребенок в Ляховичах заболел корью

Состояние ребенка оценивается медиками как тяжелое и стабильное.

Источник: Комсомольская правда

Родом малыш из Волковыска. Его и двух старших внуков 2014 и 2015 годов рождения 15 марта в Ляховичи привезла бабушка. Она взяла над детьми опекунство, так как их родителей лишили родительских прав.

До переезда ребенок лежал в больнице в Волковыске. 17 марта с подозрением на заболевание корью он был доставлен в инфекционное отделение Ляховичской районной больницы, пишет belta.by.

Диагноз подтвердила вирусологическая лаборатория в Минске. Дальнейшее лечение малыша пройдет в детском инфекционном отделении Барановичской городской больницы, куда его перевели 21 марта.

— Двое старших детей были привиты от кори, у них диагноз не подтвердился. С симптомами вирусной инфекции они помещены в инфекционное отделение ЦРБ, где будут находиться под наблюдением медиков до 21 дня с момента выявления заболевания корью у младшего брата. Сейчас в Ляховичском районе силами районных и областных специалистов проводятся мероприятия по недопущению распространения заболевания в регионе, — отметил главный врач центральной районной больницы Георгий Хлебович.

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