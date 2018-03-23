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20:23 (мск), источник: Sputnik.by

Лобовое ДТП под Минском: пострадали 3 человека

За рулем автомобиля, который протаранил разделительное тросовое ограждения на трассе, находилась женщина.

Источник: Sputnik.by
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Три человека получили травмы и были госпитализированы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Минском районе, сообщила Sputnik в пятницу старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария произошла около 08:20 в пятницу на 26-м километре дороги М4 «Минск — Могилев».

«Водитель, управляя автомобилем Ford Focus, переехала разделительную полосу с тросовым ограждением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с Peugeot», — сказала Сильченко.

Она также уточнила, что различные травмы получили водители обеих машин, а также пассажир Peugeot. Все они были доставлены бригадами скорых в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Минского района проводят по факту аварии проверку.

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