Пострадавших в ДТП белорусов из Псковской области в Санкт-Петербург доставят другим автобусом
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с пострадавшими в ДТП в Псковской области белорусами, которые не нуждаются в госпитализации, отправится в
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с пострадавшими в ДТП в Псковской области белорусами, которые не нуждаются в госпитализации, отправится в
По информации телеканала, предоставленной посольством Беларуси в России, губернатор Псковской области дал распоряжение выделить белорусам новый автобус, который в ближайшее время доставит их в пункт назначения.
Как сообщалось, авария произошла сегодня в 4.35 в
В больницах Пскова остаются 11 человек. Как отметил второй секретарь консульского отдела посольства Беларуси в России Александр Бобрович, состояние их здоровья оценивается как средней тяжести. В основном это сотрясения и ушибы. Посольство находится в постоянном контакте с представителями главного управления МЧС по Псковской области и отслеживает ситуацию по состоянию здоровья граждан, находящихся в учреждениях здравоохранения этого региона.
Пассажиры автобуса, которым не потребовалась медицинская помощь, были временно размещены в
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