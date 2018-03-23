Пострадавших в ДТП белорусов из Псковской области в Санкт-Петербург доставят другим автобусом

По информации телеканала, предоставленной посольством Беларуси в России, губернатор Псковской области дал распоряжение выделить белорусам новый автобус, который в ближайшее время доставит их в пункт назначения.

Как сообщалось, авария произошла сегодня в 4.35 в Струго-Красненском районе Псковской области. Столкнулись туристический автобус, принадлежащий белорусской компании «Евротранс» и следовавший из Беларуси в Санкт-Петербург, а также легковой автомобиль, водитель которого уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В итоге автобус перевернулся. В нем находились 50 человек — все граждане Беларуси, в том числе 11 детей, в легковом автомобиле — два россиянина.

В больницах Пскова остаются 11 человек. Как отметил второй секретарь консульского отдела посольства Беларуси в России Александр Бобрович, состояние их здоровья оценивается как средней тяжести. В основном это сотрясения и ушибы. Посольство находится в постоянном контакте с представителями главного управления МЧС по Псковской области и отслеживает ситуацию по состоянию здоровья граждан, находящихся в учреждениях здравоохранения этого региона.