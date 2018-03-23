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20:18 (мск), источник: Publika.md

Рейсовый микроавтобус попал в жуткое ДТП под Яловенами: есть пострадавшие

Рейсовый микроавтобус перевернулся на трассе Яловены-Костешты. В результате ДТП пострадали четыре человека, включая двух подростков 16 и 17 лет. Пострадавших доставили в столичный институт матери и ребёнка.

Источник: Publika.md

Одна из пассажирок рассказал Moldova.ORG, что водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с автомобилем, который неожиданно оказался у него на пути. Мужчина попытался увезти микроавтобус в сторону, однако транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.

На помощь пострадавшим пришли несколько водителей. Им пришлось разбить окно, чтобы вызволить пассажиров. Одна из пострадавших не могла дышать от испуга.

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