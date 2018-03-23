Рейсовый микроавтобус попал в жуткое ДТП под Яловенами: есть пострадавшие
Рейсовый микроавтобус перевернулся на трассе
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Рейсовый микроавтобус перевернулся на трассе
Одна из пассажирок рассказал Moldova.ORG, что водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с автомобилем, который неожиданно оказался у него на пути. Мужчина попытался увезти микроавтобус в сторону, однако транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.
На помощь пострадавшим пришли несколько водителей. Им пришлось разбить окно, чтобы вызволить пассажиров. Одна из пострадавших не могла дышать от испуга.
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