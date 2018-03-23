По факту обстрела машины скорой помощи в Челябинске возбуждено дело о хулиганстве

«Как установили прибывшие на место происшествия полицейские, завершив вызов, сотрудники СМП вернулись в служебное транспортное средство, припаркованное у подъезда жилого дома, после чего услышали механический шум. В результате в автомашине скорой помощи треснуло стекло автомобильного люка. Никто из сотрудников скорой помощи не пострадал», — говорится в сообщении.

По данным управления здравоохранения южноуральской столицы, в 2015 году в стране было зафиксировано 69 случаев нападения на бригады скорой помощи. В 2016 и 2017 году нападений было по 56. В 2016 году пострадали семь медиков, в 2017 году — восемь. С начала 2018 года зарегистрировано семь случаев нападения (в том числе произошедший сегодня) — три угрозы и четыре фактических нападения, четыре человека пострадали.