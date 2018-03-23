По факту обстрела машины скорой помощи в Челябинске возбуждено дело о хулиганстве
По факту повреждения автомобиля скорой медпомощи в Челябинске возбуждено уголовное дело о хулиганстве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
По факту повреждения автомобиля скорой медпомощи в Челябинске возбуждено уголовное дело о хулиганстве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Напомним, о происшествии в Калининском районе около часу ночи 23 марта в пятницу сообщил Горздрав.
«Как установили прибывшие на место происшествия полицейские, завершив вызов, сотрудники СМП вернулись в служебное транспортное средство, припаркованное у подъезда жилого дома, после чего услышали механический шум. В результате в автомашине скорой помощи треснуло стекло автомобильного люка. Никто из сотрудников скорой помощи не пострадал», — говорится в сообщении.
По данному факту в отделе дознания ОП «Калининский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.
Процесс расследования уголовного дела находится на контроле у руководства ГУ МВД России по Челябинской области.
По данным управления здравоохранения южноуральской столицы, в 2015 году в стране было зафиксировано 69 случаев нападения на бригады скорой помощи. В 2016 и 2017 году нападений было по 56. В 2016 году пострадали семь медиков, в 2017 году — восемь. С начала 2018 года зарегистрировано семь случаев нападения (в том числе произошедший сегодня) — три угрозы и четыре фактических нападения, четыре человека пострадали.
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