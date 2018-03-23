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20:30 (мск), источник: dostup1.ru

По факту обстрела машины скорой помощи в Челябинске возбуждено дело о хулиганстве

По факту повреждения автомобиля скорой медпомощи в Челябинске возбуждено уголовное дело о хулиганстве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Напомним, о происшествии в Калининском районе около часу ночи 23 марта в пятницу сообщил Горздрав.

«Как установили прибывшие на место происшествия полицейские, завершив вызов, сотрудники СМП вернулись в служебное транспортное средство, припаркованное у подъезда жилого дома, после чего услышали механический шум. В результате в автомашине скорой помощи треснуло стекло автомобильного люка. Никто из сотрудников скорой помощи не пострадал», — говорится в сообщении.

По данному факту в отделе дознания ОП «Калининский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

Процесс расследования уголовного дела находится на контроле у руководства ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным управления здравоохранения южноуральской столицы, в 2015 году в стране было зафиксировано 69 случаев нападения на бригады скорой помощи. В 2016 и 2017 году нападений было по 56. В 2016 году пострадали семь медиков, в 2017 году — восемь. С начала 2018 года зарегистрировано семь случаев нападения (в том числе произошедший сегодня) — три угрозы и четыре фактических нападения, четыре человека пострадали.

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