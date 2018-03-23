Информацию о прорыве дамбы на востоке Казахстана опровергают в ДЧС

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Департамент по ЧС Восточно-Казахстанской области призвал казахстанцев не верить информации о прорыве дамбы.

Около часа в сети WhatsApp активно распространяется аудиозапись для жителей села Предгорное Глубоковского района о том, что дамбу прорвет в течение часа.

Данная информация не соответствует действительности, заявили в спасательном ведомстве.

«Руководство ДЧС ВКО совместно с представителями “Шыгыс Су” сегодня выезжали в Глубоковский район, в частности, в населенный пункт Алтайский для обследования тела дамбы. Ситуация стабильная. Запас для воды имеется. Водосброс работает», — говорится в сообщении.