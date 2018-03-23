Информацию о прорыве дамбы на востоке Казахстана опровергают в ДЧС
По WhatsApp распространяется рассылка о том, что якобы должно прорвать дамбу в Глубоковском районе ВКО.
По WhatsApp распространяется рассылка о том, что якобы должно прорвать дамбу в Глубоковском районе ВКО.
АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Департамент по ЧС
Около часа в сети WhatsApp активно распространяется аудиозапись для жителей села Предгорное Глубоковского района о том, что дамбу прорвет в течение часа.
Данная информация не соответствует действительности, заявили в спасательном ведомстве.
«Руководство ДЧС ВКО совместно с представителями “Шыгыс Су” сегодня выезжали в Глубоковский район, в частности, в населенный пункт Алтайский для обследования тела дамбы. Ситуация стабильная. Запас для воды имеется. Водосброс работает», — говорится в сообщении.
В департаменте напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации через мессенджеры. Данный факт будет передан в соответствующие органы.
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