Макрон заявил о 16 пострадавших при серии нападений на юге Франции

Источник: AFP 2018

Глава государства отметил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека погибли.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате трех нападений.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.