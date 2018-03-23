Подросток, убивший мать самодельной катаной, получил 10 лет колонии
Молодой человек во время судебного заседания свою вину полностью признал.
Молодой человек во время судебного заседания свою вину полностью признал.
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Суд Вороновского района вынес приговор в отношении подростка, который обвинялся в жестоком убийстве матери самодельным
Убийство 39-летней женщины в городском поселке Вороново произошло 11 сентября 2017 года, но известно об этом стало только спустя две недели. Тревогу забили коллеги, когда 25 сентября сотрудница не вышла на работу после отпуска. Именно они обратились в милицию. В тот же день сын погибшей признался, что это он убил мать, и показал, где спрятано тело. Подросток был задержан, по факту возбудили дело.
«Судом Вороновского района постановлен приговор в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси», — сказали в суде.
Там также сообщили, что молодой человек свою вину в предъявленном обвинении полностью признал.
По решению суда, 17-летнему жителю Вороново назначено наказание в виде лишения свободы на десять лет с отбыванием в воспитательной колонии.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Как ранее сообщал Sputnik, подросток нанес матери четыре удара самодельным самурайским мечом после ссоры. Женщина еще была жива, когда он тащил ее тело к озеру.
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