В Минске милиция задержала оптового закладчика психотропов из Молдовы

Мужчину задержали на улице Фроликова неподалеку от его дома. У 26-летнего молдованина было обнаружено около 600 граммов порошка.

Эксперты заключили, что порошок содержит в своем составе мефедрон. Другая его часть — особо опасное психотропное вещество «Альфа-PVP».

Позже было установлено, что задержанный раньше не привлекался к уголовной ответственности. «Закладчиком» он проработал меньше месяца.

Столичные оперативники во взаимодействии со следователями устанавливают обстоятельства противоправной деятельности фигуранта — он подозревается в участии в международной преступной организации по распространению наркотиков, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.