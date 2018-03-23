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21:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала оптового закладчика психотропов из Молдовы

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК Беларуси.

Мужчину задержали на улице Фроликова неподалеку от его дома. У 26-летнего молдованина было обнаружено около 600 граммов порошка.

Эксперты заключили, что порошок содержит в своем составе мефедрон. Другая его часть — особо опасное психотропное вещество «Альфа-PVP».

Позже было установлено, что задержанный раньше не привлекался к уголовной ответственности. «Закладчиком» он проработал меньше месяца.

Столичные оперативники во взаимодействии со следователями устанавливают обстоятельства противоправной деятельности фигуранта — он подозревается в участии в международной преступной организации по распространению наркотиков, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.

По имеющимся данным иностранный гражданин выступал «фасовщиком» самого крупного зарубежного интернет-магазина в Республике Беларусь, и должен был стать главным «куратором» сети по распространению «спайсов» в Минске.

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