В Минске милиция задержала оптового закладчика психотропов из Молдовы
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК Беларуси.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК Беларуси.
Мужчину задержали на улице Фроликова неподалеку от его дома. У 26-летнего молдованина было обнаружено около 600 граммов порошка.
Эксперты заключили, что порошок содержит в своем составе мефедрон. Другая его часть — особо опасное психотропное вещество «Альфа-PVP».
Позже было установлено, что задержанный раньше не привлекался к уголовной ответственности. «Закладчиком» он проработал меньше месяца.
Столичные оперативники во взаимодействии со следователями устанавливают обстоятельства противоправной деятельности фигуранта — он подозревается в участии в международной преступной организации по распространению наркотиков, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.
По имеющимся данным иностранный гражданин выступал «фасовщиком» самого крупного зарубежного
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