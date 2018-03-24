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09:21 (мск), источник: Newsroom24.ru

Санитарный вертолет МЧС доставил в Нижний Новгород тяжелобольного мужчину

23 марта, в пятницу, для транспортировки и оказания необходимой помощи 39-летнему пациенту из поселка Шаранга были задействованы силы санитарной авиации МЧС России по Нижегородской области.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, у мужчины, чье состояние оценивается как тяжелое, было диагностировано отравление продуктами горения и многочисленные ожоги.

В течение всего полета, в котором пострадавшего сопровождали медицинские специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России, он находился на искусственной вентиляции легких.

Во время полета состояние пациента не ухудшилось.

В Нижнем Новгороде пострадавшего на автомобиле Центра медицины катастроф доставили для специализированного лечения Приволжский исследовательский медицинский университет, где ему окажут высокотехнологичную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород жителя Грозного.

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