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09:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе мошенники обогатились на нефтепродуктах на 5,5 млн рублей

УФА, 24 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя по статье «мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в том числе в особо крупном размере».

Источник: Башинформ

  По информации надзорного ведомства, в 2014—2017 годах злоумышленник вместе с сообщниками заключал договоры поставки нефтепродуктов с различными организациями. Покупатели переводили плату по сделке на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам фирм, в том числе возглавляемых обвиняемым. Мошенники свои обязательства по поставке продукции не исполняли, а похищенными деньгами распоряжались по своему усмотрению.  От преступных действий сообщников пострадало 16 организаций — общая сумма ущерба составила свыше 5,5 млн рублей. Среди потерпевших также оказались фирмы из Татарстана.  

Обвиняемый свою вину признал частично. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу, проинформировали в прокуратуре Уфы.

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