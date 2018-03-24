В Уфе мошенники обогатились на нефтепродуктах на 5,5 млн рублей
УФА, 24 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя по статье «мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в том числе в особо крупном размере».
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