В Уфе мошенники обогатились на нефтепродуктах на 5,5 млн рублей

По информации надзорного ведомства, в 2014—2017 годах злоумышленник вместе с сообщниками заключал договоры поставки нефтепродуктов с различными организациями. Покупатели переводили плату по сделке на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам фирм, в том числе возглавляемых обвиняемым. Мошенники свои обязательства по поставке продукции не исполняли, а похищенными деньгами распоряжались по своему усмотрению. От преступных действий сообщников пострадало 16 организаций — общая сумма ущерба составила свыше 5,5 млн рублей. Среди потерпевших также оказались фирмы из Татарстана.