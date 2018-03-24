В Челябинске задержан подозреваемый в обстреле «скорой», заведено уголовное дело
В Челябинске задержан 19-летний житель Ленинского района, который подозревается в обстреле машины скорой помощи из пневматического ружья.
В Челябинске задержан 19-летний житель Ленинского района, который подозревается в обстреле машины скорой помощи из пневматического ружья.
Как уже сообщало агентство, инцидент произошел 23 марта около двух часов ночи на улице Набережной. По данному факту сотрудники полиции провели проверку. По «горячим следам» был задержан подозреваемый в совершении преступления.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета из окна квартиры своего знакомого в сторону припаркованного автомобиля скорой помощи. В это время врачи выходили из подъезда и направлялись к машине. Медицинские работники не пострадали. В «скорой» было повреждено стекло автомобильного люка.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи УК РФ (хулиганство). Стрелку грозит до 5 лет лишения свободы.
Пневматическое оружие у подозреваемого изъято, он находится в отделе полиции. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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