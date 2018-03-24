Очевидцы сообщили о массовом ДТП в Гомеле

Авария произошла на улице Советской примерно в 17−00. По словам свидетелей, автомобиль «Фольксваген» двигался на запрещающий сигнал светофора на большой скорости. Он врезался в поворачивавшую налево «Мазду». В результате последнюю отбросило на другие машины.