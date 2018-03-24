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00:01 (мск), источник: БЕЛТА

Очевидцы сообщили о массовом ДТП в Гомеле

Пользователи социальных сетей поделились фотографиями с места ДТП возле торгового центра «Карусель» в Гомеле. По их сообщениям, разбиты не менее пяти автомобилей.

Источник: БЕЛТА

Авария произошла на улице Советской примерно в 17−00. По словам свидетелей, автомобиль «Фольксваген» двигался на запрещающий сигнал светофора на большой скорости. Он врезался в поворачивавшую налево «Мазду». В результате последнюю отбросило на другие машины.

Хотя повреждения выглядят пугающе, жертв среди людей нет. ГАИ проводит проверку по данному факту.

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