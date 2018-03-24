Полиции стало известно имя сирийского куратора подготовки теракта в Петербурге

Как стало известно «Фонтанке», 23 марта в дежурную часть позвонил мужчина, представился и рассказал о двухэтажном общежитии с мигрантами в промзоне на севере Петербурга. Он детализировал местность, в качестве ориентира назвал конкретную автозаправку.

Звонивший уточнил, что у него есть брат, который в настоящее время живет в Сирии, скрываясь от правоохранителей Азербайджана. С братом на ежедневной телефонной связи находится человек из того самого общежития. Содержание разговоров абонент не раскрыл, но суть, по его словам, — опасная. Будто бы брат из Сирии дает указания, готовит своего собеседника к совершению террористического акта.

Из небольшого монолога мужчины можно было сделать вывод, будто он тоже живет в описанном общежитии, является очевидцем переговоров и желает предотвратить непоправимое, несмотря на участие брата.

После общения с полицией, по данным «Фонтанки», звонивший пропал. Его телефон в основном находится в выключенном состоянии и изредка включается, но на звонки никто не отвечает.