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08:37 (мск), источник: Фонтанка

Полиции стало известно имя сирийского куратора подготовки теракта в Петербурге

Телефонный звонок о планировании теракта привлек внимание полиции к мебельному цеху на севере Петербурга. Абонент назвал свое имя и данные брата, который находится в Сирии и инструктирует возможного исполнителя.

Как стало известно «Фонтанке», 23 марта в дежурную часть позвонил мужчина, представился и рассказал о двухэтажном общежитии с мигрантами в промзоне на севере Петербурга. Он детализировал местность, в качестве ориентира назвал конкретную автозаправку.

Звонивший уточнил, что у него есть брат, который в настоящее время живет в Сирии, скрываясь от правоохранителей Азербайджана. С братом на ежедневной телефонной связи находится человек из того самого общежития. Содержание разговоров абонент не раскрыл, но суть, по его словам, — опасная. Будто бы брат из Сирии дает указания, готовит своего собеседника к совершению террористического акта.

Из небольшого монолога мужчины можно было сделать вывод, будто он тоже живет в описанном общежитии, является очевидцем переговоров и желает предотвратить непоправимое, несмотря на участие брата.

После общения с полицией, по данным «Фонтанки», звонивший пропал. Его телефон в основном находится в выключенном состоянии и изредка включается, но на звонки никто не отвечает.

Рядом с автозаправкой по указанному заявителем адресу действительно располагаются производственно-складские здания, в которых помещения могут быть приспособлены под спартанское проживание. Первая попытка полиции осмотреть территорию не удалась. Ворота территории закрыты, на стук их никто не открывает, а забор — высокий.

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