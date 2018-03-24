В Тирасполе водитель такси оказался наркоманом

В ходе проверки поступившей информации утром сотрудники Октябрьского РОВД Тирасполя прибыли в квартиру одного из домов, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Хозяин жилья и 28-летний гость находились в состоянии наркотического опьянения. 27-летний владелец квартиры ранее судим, работает водителем такси. В комнате сотрудники милиции нашли пластиковые бутылки, приспособленные для курения конопли, и несколько пакетиков с неизвестным веществом. Задержанные на месте преступления граждане пояснили, что содержимым является спайс, который им необходим для личного употребления.