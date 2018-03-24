В Тирасполе водитель такси оказался наркоманом
Его вместе с приятелем задержали в состоянии наркотического опьянения.
Его вместе с приятелем задержали в состоянии наркотического опьянения.
В ходе проверки поступившей информации утром сотрудники Октябрьского РОВД Тирасполя прибыли в квартиру одного из домов, сообщает
Около десяти вечера в центре столицы милиционеры задержали ещё одного наркомана. Мужчину доставили в дежурную часть. В ходе досмотра из кармана одежды 24-летнего горожанина был изъят бумажный свёрток, в котором находилась измельчённая растительная масса. По виду и запаху она напоминала наркотическое средство марихуану. Вес вещества составил примерно 2 грамма.
По обоим фактам незаконного оборота наркотиков проводятся проверки, назначен ряд специальных экспертиз. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.
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