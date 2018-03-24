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07:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тирасполе водитель такси оказался наркоманом

Его вместе с приятелем задержали в состоянии наркотического опьянения.

Источник: Комсомольская правда

В ходе проверки поступившей информации утром сотрудники Октябрьского РОВД Тирасполя прибыли в квартиру одного из домов, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Хозяин жилья и 28-летний гость находились в состоянии наркотического опьянения. 27-летний владелец квартиры ранее судим, работает водителем такси. В комнате сотрудники милиции нашли пластиковые бутылки, приспособленные для курения конопли, и несколько пакетиков с неизвестным веществом. Задержанные на месте преступления граждане пояснили, что содержимым является спайс, который им необходим для личного употребления.

Около десяти вечера в центре столицы милиционеры задержали ещё одного наркомана. Мужчину доставили в дежурную часть. В ходе досмотра из кармана одежды 24-летнего горожанина был изъят бумажный свёрток, в котором находилась измельчённая растительная масса. По виду и запаху она напоминала наркотическое средство марихуану. Вес вещества составил примерно 2 грамма.

По обоим фактам незаконного оборота наркотиков проводятся проверки, назначен ряд специальных экспертиз. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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